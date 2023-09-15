Снято в день гибели: Назар Грабар показал последнее видео с братом-военным

Звезда клипов Лободы и военнослужащий растрогал последними кадрами брата

Известный танцор и модель, а теперь и защитник Украины Назар Грабар поделился со своими подписчиками в соцсети последним видео со своим братом Ильей Грабарем, погибшим на передовой в декабре прошлого года. Мужчины служили в одном подразделении, защищая Родину от российских захватчиков.

Назар сообщил в Инстаграме, что его собратья нашли телефон родственника. Видео снято именно в день гибели мужчины, в его последнем в жизни бою.

"Это тот же день, тот самый бой… Только посмотрите на этого титана!!! Никакого сомнения на глазах! Я мечтаю иметь такую смелость какую имел мой брат! Его улыбка придавала сил всем ребятам. Я люблю тебя брат!! Навсегда в строю! Навсегда в моем сердце!", — написал танцор.

Илья Грабар имел позывной "Панама" и был командиром 2 отделения. Прощание с братом Назара состоялось 30 декабря на Аллее Славы Бучанского городского кладбища.

Напомним, что украинский танцор Назар Грабар более известен по клипам Лободы и группы "Время и стекло". Он добровольно пошел воевать с российскими оккупантами в рядах ВСУ, тем самым внеся себя в список "крашей" украинок.