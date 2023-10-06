"Думаете, что закончилась — айда на передовую": Педан жестко ответил тем, кто забыл о войне

По словам шоумена, артистам стоит отправиться к военным и уделить им внимание

Известный украинский телеведущий и шоумен Александр Педан рассказал о своих поездках на фронт и как он воспринимает реальность относительно мирных городов и тех, которые обстреливает россия каждый день.

В свежем интервью для "РБК" 41-летняя звезда поделился, что у него иногда создается ощущение, будто это два отдельных мира. Важно помнить, что там, далеко, происходит нечто ужасное. Каждый день люди погибают, и это имеет свою высокую цену.

Педан посоветовал тем украинцам, которые забыли о войне, хоть раз посетить прифронтовую зону. Именно в такие моменты, по словам шоумена, ты не забываешь о том, что погибают мирные люди.

"И вот я советовал бы всем без исключения хотя бы в Краматорск съездить, Славянск, Харьков хотя бы увидеть. Очень влияет, когда ты едешь впервые. Ты видишь просто уничтоженное все вокруг. Когда ты видишь людей, женщин в брониках прямо на улице в Херсоне, все переворачивается", — сказал шоумен.

Также Александр Педан обратился к своим коллегам. Он призвал артистов уделять внимание украинским защитникам и защитницам, которые жертвуют собой ради мирного будущего всех нас.

"Парни и девушки на восстановлении очень нуждаются во внимании. Конечно, когда они идут на передовую, там не до того. Мы видим кратковременно, и они не сильно пускают к себе. Но если вы думаете, что война закончилась, айда поближе на передовую", — сказал ведущий.

Добавим, что Александр Педан во время войны немного отошел от телеформата и сейчас занимается популяризацией контента на украинском языке. Он много ездит на фронт, помогает военным и занимается волонтерством. Особое внимание звезда уделяет образовательной системе. Недавно Педан со своей дочерью Валерией объездил чуть ли не всю Украину с социальными проектами.

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