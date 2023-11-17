В боях за Украину погиб участник "МастерШефа": чем он был известен (фото)

71-летний Николай Молоков погиб на фронте

На войне в боях за Украину погиб 71-летний участник шестого сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Николай Молоков. Мужчине был 71 год, он родом из Житомира.

Об этом сообщили в пресс-службе полка имени Кастуся Калиновского, где служил Николай Молоков. Также рассказали о гибели героя на странице проекта "МастерШеф" в Instagram.

"Зрителям СТБ Николай хорошо известен с участием в шестом сезоне кулинарного проекта "МастерШеф", где его прозвали "Энерджайзером". Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении проекта.

Известно, что несмотря на свой почетный возраст Николай Молоков встал на защиту Украины с 2014 года. Сначала он был инструктором в "Азове", а с начала полномасштабного вторжения примкнул к белорусскому полку имени Кастуся Калиновского, где также давал уроки по выживанию молодым бойцам и был специалистом в разведывательной деятельности. Погибший герой имел позывной "МММ".

Попрощались с защитником Украины в родным Житомире, 13 ноября. В последнюю путь его проводили боевые побратимы, близкие и жители города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте погиб украинский марафонец Сергей Иваненко. У Героя остались жена и два сына.