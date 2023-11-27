Юмористка Клара Новикова в Москве заговорила по-украински: у пропагандистов "шкварчит"

Клара Новикова после полномасштабного вторжения россии в Украину молчала о войне

Пока юморист Максим Галкин пел украинские песни в Польше, о российской юмористке Кларе Новиковой не было ничего слышно. Вдруг Новикова, которая родом из Киева, дала первый за длительное время отсутствия сольный концерт в Москве.

В этот раз не обошлось без скандала, пишут российские СМИ. Знаменитость вспомнила о своем детстве в столице Украины, а во время разговора часто общалась на украинском, а вишенкой на торте был момент, когда на огромном экране за артисткой появилось изображение флага Украины.

Конечно, это спровоцировало новость в кругах пропагандистов, мол, Новикова "поддержала" Украину. Однако сама юмористка оперативно нашла слова оправдания за демонстрацию сине-желтой символики во время своего выступления. Она сказала, что "ничего не знала".

Новикова всегда открыто говорила о своей любви к столице Украины, но после полномасштабного вторжения россии в Украину артистка просто молчала, как и многие другие звезды. Знаменитость посещала оккупированный Крым, за что была внесена в базу "Миротворец", а также она заявляла, что "Украина и россия – один народ, ведь язык тоже один".

Теперь на своем сольном концерте в Москве бывшая киевлянка начала внезапно переходить на родной язык.

Клара Новикова сделала вид, что "ничего не знала"

"Я киевлянка. Я выросла и закончила 145-ю математическую республиканскую школу в Киеве... Спасибо вам очень! Я говорю на украинском языке!" – разнесли пропагандисты некоторые фрагменты монолога Новиковой.

Те же источники пишут, что за спиной юмористки показывали фотографии киевских улиц, а в какой-то момент на экране показали украинский флаг.

Z-патриоты из-за этой ситуации начали "рвать сорочку" на груди и выражать желание "разобраться" со знаменитостью. Однако сама Новикова быстро сделала вид, что ничего не видела и не знала о проукраинском сопровождении своего разговора.

Клара Новикова подчеркнула: "Никто ничего не делал со злым намерением. Там были фотографии моей любимой улицы в Киеве! Я рассказывала какие-то истории с детства, с молодости. Я жила в Киеве, окончила там школу, поступила в училище. Там похоронены родители, у паспорте у меня написано, место рождения — Киев. Там живут мои подруги! Я не могу отречься от своего детства. У меня был замечательный концерт! Если бы вы знали, как зал хохотал, смеялся. Здесь много людей живет, которые родились, как и я, там. При этом я уже здесь, в Москве, столько лет живу — 50! Я очень благодарна россии и тому, что я реализовалась здесь".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Галкин показал их с Пугачевой детей, сидевших в бомбоубежище в Израиле. Как выяснилось, дети и сами артисты прятались в подвале во время обстрела.