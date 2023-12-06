Знаменитости эмоционально поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (фото)

Соцсети переполнены поздравлениями для украинских защитников, к которым сегодня приковано все внимание

Сегодня, 6 декабря, не только праздник Святого Николая, украинцы также отмечают День Вооруженных Сил Украины. Соцсети переполнены поздравлениями для украинских защитников, к которым прикован взгляд каждого украинца.

Звезды также не обошли вниманием этот день и эмоционально обратились к нашим воинам с теплыми пожеланиями. "Телеграф" собрал яркие поздравления.

Знаменитости поблагодарили ВСУ за возможность жить и творить в неспокойное историческое время. Все в унисон говорят о долгожданной победе, мирном небе и о том, как важно, чтобы каждый воин вернулся живым к своим родным.

Слава Демин

"С Днем Вооруженных сил Украины. Ребята, спасибо вам за возможность работать и дарить слушателям и зрителям позитив. Очень ценю, когда к нам в эфир звонят ребята с фронта и говорят, что слушают нас. Мой брат сейчас тоже в ВСУ и неоднократно попадал под обстрелы. Труднее всего, когда он долго не отвечает на сообщения. Пусть мамы, жены, девушки, парни и мужчины дождутся своих сыновей, мужчин, девушек или жен. А дети — пап и мам! Слава украинским защитникам", — отметил шоумен.

Слава Демин вспомнил о брате-военном

Группа "Антитела"

"С Днем Вооруженных сил Украины! Верим. Поддерживаем и помогаем. Так победим! Помним каждого и каждого, кто пошел на щите в этой борьбе", — говорится в сообщении коллектива.

"Поддерживаем и помогаем", — написали ребята

Тарас Цымбалюк

"Никогда не думал, что будут праздники важнее Нового года или Рождества…С Днем Вооруженных сил Украины! Низкий поклон! Слава Героям!" – написал актер.

Актер подчеркнул, что в условиях войны День ВСУ – самый главный

Лилия Ребрик

"В военные праздники всегда хочется благодарить — снова и снова. За то, что работаю, живу, просто за то, что жива! Что ношу под сердцем ребенка. Что верю и что вера моя у вас несокрушимая! Спасибо каждому и каждой — на нуле, до краев в грязи. Без родных рядом в праздники и серые будни, без связи, в мгновение от опасности. С единой силой и верой в победу! Благодарю каждого, кто охраняет наш сон. Кто ловит в небе смертельное. Каждому, кто ради меня, тебя, вас, нас, своей страны, отдал себя, спасибо, что не боюсь, потому что за моей спиной самая крепкая, умная и красивая армия мира. Всегда и навеки благодарю человека в пикселе!" – написала ведущая.

"Спасибо, что не боюсь", — написала телеведущая

Дарья Петрожицкая

"Безграничная благодарность нашим защитникам и защитницам! Каждый день! Каждую минуту! Каждую секунду! Навеки! Слава ВСУ! Слава Героям!" – отметила актриса.

"Я верю в ВСУ", — говорит Дарья

Ирина Горовая

"651 день войны. Мы стоим и наступаем благодаря смелости, решительности и самоотверженности наших воинов — защитников и защитниц. Мы больше не живем надеждой, что завтра все кончится — мы зрело готовы бороться столько, сколько потребуется, помогая и поддерживая армию и страну!" Спасибо ВСУ. Слава и уважение нашим воинам!" – написала продюсер.

Горовая призвала не останавливаться в желании помогать ВСУ

София Ротару

Знаменитая артистка не обошла вниманием важный украинский праздник. Она опубликовала в Instagram картинку, на которой изображен Святой Николай, которого благодарят за чудеса, и украинский защитник, которого благодарят за праздники.

София Ротару разместила красноречивую иллюстрацию

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский и Залужный поздравили ВСУ с праздником. К ним присоединились другие представители военно-политического руководства Украины.