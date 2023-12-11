Российский режиссер Андрей Кавун пошел на фронт защищать Украину

Режиссер Андрей Кавун вернулся из страны-агрессорки и пошел на передовую

Недавно украинский актер сериала "Поймать кайдаша" Ярослав Бескоровайный вступил в ряды ВСУ. Известный украинский и российский режиссер Андрей Кавун также отправился защищать Украину от российских оккупантов.

В проекте "Разные люди" актер Богдан Бенюк вспомнил, что Андрей Кавун был очень востребован в россии. Благодаря ироническому боевику "Охота на пиранью" и исторической драме "Кандагар" Кавуна стали узнавать.

Узнав о действиях агрессора в Украине, режиссер вернулся и пошел на войну защищать свою страну от российских оккупантов.

"Андрей Кавун, режиссер, у которого я снимался, сейчас воюет в украинской армии, сняв восемь фильмов в россии. Самодостаточный режиссер, он бросил это все, переехал сюда и пошел воевать. У меня слов не было, я когда по телефону с ним говорил и поехал потом к нему в воинскую часть, там встречу сделал. И открыл его для своих, потому что в батальоне никто не знал, чем он занимался", — вспомнил Бенюк.

Богдан Бенюк добавил, что Андрей Кавун не стремился хвастаться своими режиссерскими работами в батальоне, он хотел прежде всего служить и быть полезным.

Впоследствии он позвонил Бенюку и сказал: "Господин Богдан, вы сделали меня героем нашего батальона".

Бенюк добавил, что после того, как он рассказал сослуживцам Андрея Кавуна, кем он был в мирной жизни, режиссеру дали возможность писать сценарии и фиксировать все, что происходит на фронте, чтобы он впоследствии мог все отразить в своих картинах.

Также Бенюк добавил, что сейчас на передовой воюет известный украинский актер, звезда сериала "Последний москаль" Владимир Николаенко, ушедший на фронт в 54-летнем возрасте.

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