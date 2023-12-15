Утащили ноутбук: известного рэпера Александра Ярмака обокрали в поезде

Рэпера обчистили мошенники в поезде

Многие украинские звезды служат на фронте и рассказывают о войне с передовой. Среди них — украинский исполнитель Александр Ярмак, который после февраля 2022 присоединился к рядам ВСУ, а недавно мужчина попал в неприятную ситуацию — его обокрали в поезде.

Об этом Ярмак рассказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина, а также написал на своей странице в Instagram. Рэпер уточнил, что он возвращался из отпуска после ротации в поезде, где его ждал неприятный сюрприз.

Воин Александр Ярмак

Ночью жулики проникли в купе и обогатились рюкзаком с ноутбуком и экшн камерой Go Pro.

"Сами вещи особой ценности не имеют, но на носителях были уникальные кадры различных боевых действий, например, в ночь подрыва врагом Каховской ГЭС или штурмов левого берега нашими силами", — подчеркнул Александр.

Ярмак имел важную информацию о войне на носителях

По словам военного, в соседнем вагоне воры утащили рюкзак у иностранца с ценной информацией.

Артист подчеркнул, что вся эта дикость демонстрирует то, что нам до цивилизованного мира очень далеко. Александру грустно, потому что многие корреспонденты и волонтеры из других стран помогают нам бороться с врагом, но такие казусы демонстрируют, что мы до сих пор являемся страной третьего мира.

"Совет для военных, всю информацию, записанную на девайсы, сливайте на какой-нибудь защищенный гаджет", — резюмировал воин.

Ранее "Телеграф" писал, что певец Виталий Козловский делился эмоциями с фронта. Артист написал песню о пережитом на войне.