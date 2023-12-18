Фронтмен группы "Антитела" рассказал, вернется ли на фронт

Тарас Тополя является отцом трех малолетних детей, соответственно он имеет право на отсрочку от мобилизации

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, воссоединившийся с семьей через полтора года войны, находится в резерве. Артист акцентирует внимание на том, что мобилизация — это очень важно, однако возвращаться на фронт не горит желанием.

В интервью YouTube-канала "Разговор" мужчина поделился, при каких условиях он может вернуться на войну. Тарас Тополя готов воевать, если в этом будет неотложная потребность.

"Если командир бригады, или тот же Валерий Залужный скажет: "Все ребята, назад"", — уточнил Тополя.

Тополя в военной форме

Прокомментировал артист и общую ситуацию с мобилизацией в Украине.

"Имеем такой парадокс, что общество хочет победы, контрнаступления и возвращения оккупированных территорий, но не до конца понимает, какие ресурсы для этого необходимы. А ресурсы необходимы человеческие в первую очередь. Это чьи-то сыновья, братья, мужчины, которые должны идти воевать. Учавствовать в штурмовых операциях, наступлении, получать ранения, погибать. Это война", — размышлят Тополя.

Артист акцентировал внимание на том, что украинской армии нужны новые бригады, а это все человеческий ресурс.

"Не секрет, что того ресурса и энтузиазма добровольцев, к которым группа "Антитела" в частности себя относила, уже почти нет. А резервы надо где-то брать. А где их брать? Каким образом армия может выиграть войну, если туда не хотят идти?" " — добавил Тополя.

Он подчеркнул, что спортзалы забиты ребятами, которые проходят реабилитацию. Они потеряли здоровье, но вернулись живыми.

"Но если спортзалы забиты здоровыми мужчинами, которые не горят желанием идти и делать так, чтобы этот спортзал и дальше оставался украинским, наверное, они должны понимать, что государство рано или поздно за ними придет", — убежден фронтмен группы.

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