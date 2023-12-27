Известный шоумен и воин ВСУ Даниэль Салем поразил патриотическим тату (фото)

Даниэль Салем чувствует себя украинцем и всячески это подчеркивает

Телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем набил себе новенькую татуировку и похвастался результатом. На спине знаменитости теперь украинский орнамент.

Салем на странице в Instagram также объяснил, почему выбрал именно такую татуировку. Мужчина подчеркнул, что в его "жилах течет украинская ДНК".

Знаменитость хотел зафиксировать свою ментальность на теле. Тату-мастер оценил идею Салема и охотно согласился ее воплотить.

Даниэль Салем ради красоты выдержал все "пытки"

"Сделал себе подарок на Рождество! В моих жилах течет украинская ДНК. Когда я пришел с этой идеей к ребятам из студии, им понравился замысел тату, и они сразу принялись за работу!" – поделился Салем.

Украинский орнамент

Даниэль Салем обнародовал видео, где показал сам процесс работы над тату. Даниэль уточнил, что ему было больно всего сорок минут, когда набивали рисунок на ребрах. Остальное время он наслаждался процессом.

"Сеанс длился шесть часов, из них было больно минут сорок, нарезка именно с этого времени, когда мастер работал в районе ребер и лопатки, все остальное время было очень весело и душевно", — уточнил Даниэль.

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