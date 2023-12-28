"Моя семья из города Овруч": режиссер "Последнего из могикан" признался, что имеет украинские корни

Четырехкратный номинант на премию "Оскар" подчеркнул, что вся его семья происходит из города Овруч Житомирской области

Режиссеров, получивших мировое признание, магнитом привлекает Украина и исторические события, которые происходят в нашем государстве. Недавно американский режиссер Майкл Манн, благодаря которому появились кинокартины "Схватка", "Али", "Полиция Майами", "Последний из могикан", рассказал, что тщательно изучает свое семейное дерево и имеет украинские корни, чем очень гордится.

Предки Майкла уехали из Украины еще в первой половине ХХ века. В интервью украинскому The Village режиссер рассказал, что очень переживает за Украину и украинцев, пострадавших от действий агрессивного соседа.

Режиссер уточнил, что ценит киноискусство, связанное с нашим государством. Так, недавно Манн просмотрел документальный фильм Шона Пенна "Суперсила", который произвел большое впечатление.

Майкл Манн поделился информацией, что вся его семья из города Овруч Житомирской области. "Вся моя семья происходит из города Овруч. Когда мой дедушка покинул Украину и отправился в США, две его сестры эмигрировали в Аргентину вместе с дедушкой и бабушкой Гектора Бабенко (аргентино-бразильского режиссера украинского происхождения). Я не знал об этом, пока не познакомился с ним, он рассказал мне эту историю… Так что действительно, что-то есть в Украине, что способствует рождению режиссеров", – акцентировал Манн.

Трейлер к фильму "Феррари"

Добавим, что сегодня, 28 декабря, вышла новая лента Майкла Манна — "Феррари", над которой режиссер работал четверть века.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что легендарный Шон Пенн сыграл в украинском фильме. Он превратился в одного из героев новеллы "Орел".