Куда исчезла судья шоу "Україна має талант" Слава Фролова: чем занимается и что говорит о войне

Проект ART-Пикник 2023, организатором которого является Фролова, в этом году проходил в Кракове

Судьи популярных украинских шоу, часто фигурировавших на украинских телеэкранах, словно растворились в пространстве. В частности, Серега бежал в Беларусь, Елка живет и работает в России, сохраняя молчание о полномасштабном вторжении.

Еще одна украинская ведущая и режиссер Слава Фролова, которая была судьей шоу "Україна має талант", также не балует нас своим присутствием. "Телеграф" собрал информацию о звездной телеведущей и поинтересовался, что она думает о войне.

Слава Фролова – одесситка, которая с детства увлекалась искусством. Училась будущая звезда в художественном колледже в Одессе, вскоре работала на радио.

Слава покинула Одессу, потому что стремилась покорить Киев и реализоваться более масштабно. Ведущая сразу начала работать режиссером одного из столичных телеканалов. Также она получала профильное образование на факультете режиссера телевидения и кино.

В Киеве профессиональная жизнь Славы была довольно разнообразной: арт-директор в ночных клубах, ведущая утренних шоу, работа на музыкальных телеканалах, автор рубрики в журнале, она даже открыла ивент-агенство.

Слава Фролова в компании Игоря Кондратюка

Шоу "Україна має талант", судьей которого она стала в 2009 году, раскрыло Фролову с другой стороны. Знаменитость очень полюбили за приветливое поведение и мягкий характер.

Фролова с котом

На шоу звезда проработала до 2017 года, за это время вышло девять сезонов проекта. С возобновлением программы Славу заменили на Ксению Мишину. Такие метаморфозы зрители не оценили.

Позиция по поводу войны

С первых дней полномасштабного вторжения Слава Фролова рассказывает о преступлениях российских окупантов на своей Instagram-странице. Женщина постоянно призывает помогать украинским военным.

Также знаменитость организовывает лекции по темам искусства и участвует в онлайн-интенсивах для учителей.

Личные фотографии Слава показывает редко. Вполне возможно, что женщина находится за пределами Украины. Заметим, что ее проект ART-Пикник 2023 в этом году проходил в Кракове.

Ранее "Телеграф" писал, куда исчез телеведущий Андрей Доманский, ранее работавший на "Интере". Он был известен своими скандальными заявлениями на концерте до 9 мая и участием во многих проектах.