"Террористам нас не сломить": украинские звезды эмоционально отреагировали на мощный обстрел 29 декабря (фото)

Звезды выразили свою боль и соболезнования всем пострадавшим от ракетной атаки 29 декабря

В канун Нового года у российских оккупантов нет покоя, они продолжают терроризировать нашу страну, уничтожая инфраструктуру городов, убивая людей и неся абсолютное зло. Так, ночью 29 декабря враги нанесли удары крылатыми и баллистическими ракетами, а также ракетами "Кинжал", запустив около 110 штук на территорию Украины.

Украинские звезды эмоционально отреагировали на обстрел страны-террористки, из-за которой пострадали люди в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье, Львове. "Телеграф" собрал реакции знаменитостей, которые не молчат о настоящей катастрофе в Украине.

Андрей Бедняков

Украинский ведущий на странице в Instagram метко высказался, обратившись к французскому императору Наполеону, мол, почему он не сжег Москву.

Бедняков упомянул о Наполеоне

Бедняков разместил красноречивую фотографию

Ольга Сумская

Актриса поделилась кадрами украинских городов, которые изуродовала страна-агрессорка.

Ольга Сумская показала украинские города, пережившие обстрел

Леся Никитюк

Телеведущая разместила фото, где она с домашним любимцем находится в укрытии.

Леся Никитюк в укрытии

Анатолий Анатолич

Шоумен точно написал: "Террористам нас не сломить" и призвал держаться вместе.

"Террористам нас нем сломить", — подчеркнул шоумен

Григорий и Кристина Решетники

Знаменитости выразили искренние соболезнования всем пострадавшим и обратились к цивилизованному миру.

"Держимся, украинцы", — подчеркнули знаменитости

Илона Гвоздева

Танцовщица Илона показала кадры разрушений украинских городов. "Настроение утром такое, что хочется увидеть, как пылают болота и вздрагивают соседи", — написала она.

Знаменитость призвала донатить ВСУ

Alyona Alyona

Певица разместила красноречивый видеоряд, где видны ужасы, которые пережили украинцы этой ночью.

Ужасные кадры разрушений

Ранее "Телеграф" писал, что россияне пробили дно реакцией по поводу утреннего обстрела Украины. Основной месседж – работу армии РФ оценили высоко и желают Украине еще больше страданий и смертей.