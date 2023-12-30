Куда исчез фронтмен группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин: где артист находится и что говорит о войне (фото)

Артист Мирослав Кувалдин не фигурирует в украинском информационном пространстве

Одни артисты не считаются с войной и спокойно радуют своими выступлениями российскую публику, в частности Иван Дорн засветится на новогоднем корпоративе в Бали. Другие же выступают в Украине или выбирают нелегкий путь — защищают украинцев на передовой, жертвуя своей жизнью на фронте.

Среди таких знаменитостей – Мирослав Кувалдин. "Телеграф" собрал интересную информацию об украинском музыканте и выяснил, где он сейчас находится и что думает о войне.

Мирослав Кувалдин имеет нигерийское происхождение, в 1991 году вместе с Сергеем Пидкаурой он основал группу "The ВЙО", которая отличалась своим стилем поп-реги. Коллектив стал лауреатом фестиваля "Червона рута" с песней "Ґанджа". В 2000 году Александр Асаулюк пригласил Мирослава работать на телеканале М1 телеведущим.

Мирослав Кувалдин имеет нигерийское происхождение

Кувалдин участвовал в Оранжевой революции 2004 года, а в 2005 году вышел его сольный альбом "Зеркало Мира". В фильмах "Кастинг" и "Las Meninas" музыкант реализовался и как звукорежиссер.

Также Мирослав создавал песни для других артистов, в частности для Оли Поляковой он написал хиты "Бывший" и "Первое лето без него".

Мирослав Кувалдин в компании Олега Скрипки

Мирослав всегда был очень активным гражданином и бунтарем. Он поддерживал заключённого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, записав видеообращение.

После февраля 2022 года Мирослав сначала был в территориальной обороне, а затем отправился на фронт. Артист придерживался такого мнения, что защищать Родину должны все, кто может держать в руках оружие.

Кувалдин вспоминал, что сидя в окопах под прицелом врага эмоциональной разрядкой для него всегда была песня, которая поддерживала моральный дух собратьев и настраивала всех на победу.

Украинский воин Павел Вышебаба в социальных сетях делился фотографиями с Мирославом, отмечая, что "в темные времена хорошо видны светлые люди".

Мирослав Кувалдин и Павел Вышебаба – собратья

"Мы пели. Не как участники фестиваля, а как собратья из соседних бригад, под гитару у костра на Донетчине. Мирослав подарил мне свой шеврон, я ему – книгу. В темные времена особенно видно светлых людей и он именно такой", — писал Вышебаба.

Ранее "Телеграф" писал, что Саша Положинский, воюющий в ВСУ, рассказал о своем боевом крещении. Музыкант отметил, что кроме боевого на передовой можно набраться и многих других "крещений". Он имеет как минимум "крещение обстрелами".