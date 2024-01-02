Илона Гвоздева, чей дом пострадал от российского обстрела, обратилась к украинцам

Хореограф сделала необычное предложение, чтобы помочь украинцам

Популярная украинская хореограф и многоразовая участница проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно присоединилась к поздравлениям звезд с Новым годом, опубликовала необычный пост, адресованный украинцам.

В своем Instagram Илона Гвоздева рассказала, что ее дом прошлым утром пострадал от российских обстрелов, но к счастью, она с семьей остались невредимы. В сторис артистка показала кадры разрушений дома, а также обратилась к украинцам с призывом объединяться, как это было в начале войны — в феврале 2022 года.

Позже Илона Гвоздева опубликовала пост, в котором предложила пользователям писать в комментариях, кому какая помощь нужна и общими усилиями собирать донаты и помогать.

"Хочу, чтобы это сообщение было максимально полезным! Пишите в комментариях, какая помощь, где и кому нужна! Надеюсь, наши люди не безразличны к чужому горю, потому что враг у нас один и только вместе мы поможем друг другу выжить. Делайте РЕПОСТЫ сообщения и отмечайте меня", — написала хореограф, чтобы использовать свою страницу, где более 300 тысяч подписчиков с максимальной пользой.

Также после этого поста в Instagram Илона Гвоздева начала публиковать в сторис ссылки на сборы и донаты, чтобы объединять украинцев для помощи друг другу.

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