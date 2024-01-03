Легендарный Микки Рурк организовал благотворительную инициативу для жителей Херсона

Микки планирует существенно помочь херсонцам

Голливудский актер Микки Рурк, когда-то заявлявший, что хочет быть похороненным в Украине, организовал благотворительную акцию для пострадавших от кровавого агрессора украинцев. Ранее он обращался к цивилизованному миру с призывом одобрить передачу тяжелого вооружения для украинских воинов.

В этот раз Микки решил помочь жителям Херсона. О благотворительной инициативе Рурк рассказал на своей странице в Instagram.

"Желаю всем счастливого Нового года, особенно всем жителям Украины. Наблюдая за вашими трудностями с помощью моего ассистента Димы из Николаева, я глубоко тронут поддержкой One World Aid Alliance Inc. Наша цель — восстановить дома в Херсоне и обеспечить безопасность переживающим семьям. трудные времена. Мы стремимся собрать 1 миллион долларов, и каждое пожертвование приближает нас к этой цели", — написал он.

"Наша цель – восстановить дома в Херсоне", — подчеркнул Рурк

Актер, обращаясь к украинцам, подчеркнул, что народ Украины проходит через очень тяжелые испытания. Он пожелал нашим гражданам всего самого лучшего в мире.

"Мой ассистент, который работает со мной в течение десяти лет, Дима, из Украины. И я его очень люблю. У него 12 членов семьи в Украине", — добавил Рурк.

Следует сказать, что ассистент Микки Рурка Дмитрий Корнийчук ничего не публикует на своей странице в Instagram о войне в Украине и не говорит о призывах помогать украинской армии.

Ранее "Телеграф" писал, что больше всего поразило мировых звезд в Украине во время войны. Звезды посещали Украину, несмотря на опасность ракетных ударов со стороны России.