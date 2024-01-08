Звезда "Людей Икс" выучил украинский и назвал путина "придурком" (фото)

Знаменитость оставил исследователям записку, написанную на украинском

Голливудский актер Лев Шрайбер, как и многие другие мировые знаменитости, поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в Украину. На днях он побывал на украинском ледоколе "Ноосфера" и передал экипажу важное послание.

На странице Национального антарктического центра в Facebook рассказали, что звезда "Людей Икс" находился в круизе по Антарктике. В районе острова Кинг Джордж обратил внимание на украинское судно и спланировал встречу с экипажем.

Украинский ледокол "Ноосфера"

Капитан "Ноосферы" Александр Гришко охотно согласился и встреча была очень теплой и атмосферной. Украинские исследователи рассказали, что актер высказал свое мнение о войне в Украине и подчеркнул, что, несмотря ни на что, государство должно развивать науку и осуществлять антарктические исследования.

Лев Шрайдер пообщался с капитаном ледокола

"Ноосфера" посреди мерзлоты

Знаменитость оставил исследователям записку, которую написал на украинском.

"Путин – придурок", — написал Лиев

"Капитана Гришко и экипажа "Ноосферы". Спасибо за гостеприимство, но больше за то, что вы так гордо подняли флаг и напомнили миру, насколько мы сильны вместе. Путин — придурок!!!", — говорится в записке.

Лев Шрайбер поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, участвует в социальных и благотворительных инициативах, несколько раз приезжал в нашу страну.

Ранее "Телеграф" писал, что Шон Пенн высказался о войне в Украине. Американский режиссер считает Путина пустой личностью.