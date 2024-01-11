Укр

"Иноагент" Лазарева сообщила, когда режим Кремля будет разрушен

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Татьяна Лазарева открыто осуждает террористический режим России Новость обновлена 11 января 2024, 11:19
Татьяна Лазарева открыто осуждает террористический режим России. Фото instagram.com/lazarevatut/

Лазарева подчеркнула, что в мире происходят качественные изменения, в то время как страна-агрессорка не знает таких процессов

Российская актриса Татьяна Лазарева, которая была тренером шоу "Лига Смеха", предположила, когда политический режим Путина будет разрушен. С первых дней полномасштабного вторжения знаменитость открыто заговорила, что действия России – это варварство.

В интервью журналистке ТСН Марии Васильевой в проекте "Ремарки" Лазарева подчеркнула, что в мире происходят изменения, в то время как страна-агрессорка не знает, что это такое. Люди, которые держат власть в руках, не хотят качественной динамики, способной развернуть страну к цивилизованности, они наоборот застряли в совковом прошлом, которое их устраивает.

"У власти сейчас люди постарше, которые не очень понимают, что мир изменился, и не хотят этого понимать. Они тянут все старое с собой и пытаются его насадить повсюду и всем. Но это обречено на крах. Новая жизнь, которая уже проросла, не даст всему этому существовать", — подчеркнула актриса.

Татьяна Лазарева
Актриса поддерживает украинцев

Татьяна Лазарева убеждена, что РФ поменяется, когда власть выскользнет из рук Путина с его физическим уходом. Другие люди способны навести порядок и настроить страну на прогресс.

"Возможно, он скоро и не уйдет, но сыпаться может начать с любого угла", — подчеркнула актриса. Добавим, что Татьяна Лазарева с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину осуждает действия страны-террористки. За категоричную позицию актрису в РФ, как и других сознательных артистов, признали "иноагенткой".

Ранее "Телеграф" писал, что "иноагент" Андрей Макаревич спел песню от имени оккупанта и разозлил россиян. Артист выступил против российского вторжения в Украину.

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#Россия #Война #Актриса #Агрессия #Лазарева