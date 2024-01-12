День святой Татьяны: яркие открытки и поэтические поздравления

В этот день принято заниматься добрыми делами и приобщаться к благотворительности

В этом году украинцы отмечают важные церковные праздники вместе с европейцами, ориентируясь на новый календарь. А в пятницу, 12 января, не забудьте о христианском и народном празднике — Дне Татьяны, который имеет еще другое название — Бабий угол.

"Телеграф" пользуется прекрасной возможностью поздравить девушек и женщин, имеющих такое красивое имя. Считается, что Татьяны очень трудолюбивы и упрямы, они любят детей и становятся хорошими мамами, а супруга ищут надежного.

Традиции в День Татьяны

Кстати, святая Татьяна является покровительницей учеников, поэтому в этот день ученикам и студентам не стоит выносить сор из дома, потому что можно потерять знания.

К святой Татьяне обращаются в искренней молитве, чтобы она помогла в учебе, и непременно благодарят за успехи.

В этот день принято заниматься добрыми делами, в том числе помогать нуждающимся, кормить беспризорных животных, птиц, приобщаться к благотворительным делам. Считается, что все добро вернется сторицей, а Татьяна выполнит пожелания.

Наши предки в Татьянин день традиционно пекли каравай, символизировавший солнце. Каждый член семьи должен был отведать хотя бы небольшой кусочек, чтобы навлечь на себя счастье.

Поэтические поздравления и открытки

Всех Тань - с праздником

***

Татьяна прекрасное имя,

Танюшу поздравить хочу.

Пусть празднует именины

Зачесть поздравления спешу.

Будь вечно бодра и румяна,

Татьяна, Танюшка моя.

Всегда ты мудра и упряма,

Любима, ты словно звезда.

Будь счастлива и удачна,

Здорова и силы полна.

Пусть небо не будет мрачным,

С Татьяниным днем тебя.

Танечки, с Днем ангела!

***

В день морозный, в день Татьянин,

Поздравляю я тебя,

И от всей души желаю,

Жить, улыбки не тая.

Смейся, веселись Татьяна,

Будь от радости пьяна.

Чтобы жизнь была как сказка,

Мечт и сладостей полна.

Цветы - для милых Танюшек

***

Тебе, Татьяна, всей душой

Желаю счастья и удачи,

Любви взаимной и большой,

И денег, чтобы стать богаче!

Пускай заветные мечты

Осуществляются, Татьяна!

Ты идеал мой красоты,

Знай, Таня, нет в тебе изъяна!

"Пусть в душе будет светло"

***

В Татьянин день ее попросим,

Чтоб стало счастье частым гостем,

Чтобы уют домашних стен

Был мил и радостен нам всем.

Танюшам желаем счастья

Чтоб вся семья, как прежде, в сборе,

Чтоб отступило злое горе,

Чтобы любовь и доброта,

И душ сердечных красота.

Ранее "Телеграф" писал, каковы особенности новоюлианского календаря. ПЦУ шла к переходу на новый стиль на протяжении последних пяти лет.