День святой Татьяны: яркие открытки и поэтические поздравления
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В этот день принято заниматься добрыми делами и приобщаться к благотворительности
В этом году украинцы отмечают важные церковные праздники вместе с европейцами, ориентируясь на новый календарь. А в пятницу, 12 января, не забудьте о христианском и народном празднике — Дне Татьяны, который имеет еще другое название — Бабий угол.
"Телеграф" пользуется прекрасной возможностью поздравить девушек и женщин, имеющих такое красивое имя. Считается, что Татьяны очень трудолюбивы и упрямы, они любят детей и становятся хорошими мамами, а супруга ищут надежного.
Традиции в День Татьяны
Кстати, святая Татьяна является покровительницей учеников, поэтому в этот день ученикам и студентам не стоит выносить сор из дома, потому что можно потерять знания.
К святой Татьяне обращаются в искренней молитве, чтобы она помогла в учебе, и непременно благодарят за успехи.
В этот день принято заниматься добрыми делами, в том числе помогать нуждающимся, кормить беспризорных животных, птиц, приобщаться к благотворительным делам. Считается, что все добро вернется сторицей, а Татьяна выполнит пожелания.
Наши предки в Татьянин день традиционно пекли каравай, символизировавший солнце. Каждый член семьи должен был отведать хотя бы небольшой кусочек, чтобы навлечь на себя счастье.
Поэтические поздравления и открытки
***
Татьяна прекрасное имя,
Танюшу поздравить хочу.
Пусть празднует именины
Зачесть поздравления спешу.
Будь вечно бодра и румяна,
Татьяна, Танюшка моя.
Всегда ты мудра и упряма,
Любима, ты словно звезда.
Будь счастлива и удачна,
Здорова и силы полна.
Пусть небо не будет мрачным,
С Татьяниным днем тебя.
***
В день морозный, в день Татьянин,
Поздравляю я тебя,
И от всей души желаю,
Жить, улыбки не тая.
Смейся, веселись Татьяна,
Будь от радости пьяна.
Чтобы жизнь была как сказка,
Мечт и сладостей полна.
***
Тебе, Татьяна, всей душой
Желаю счастья и удачи,
Любви взаимной и большой,
И денег, чтобы стать богаче!
Пускай заветные мечты
Осуществляются, Татьяна!
Ты идеал мой красоты,
Знай, Таня, нет в тебе изъяна!
***
В Татьянин день ее попросим,
Чтоб стало счастье частым гостем,
Чтобы уют домашних стен
Был мил и радостен нам всем.
Чтоб вся семья, как прежде, в сборе,
Чтоб отступило злое горе,
Чтобы любовь и доброта,
И душ сердечных красота.
Ранее "Телеграф" писал, каковы особенности новоюлианского календаря. ПЦУ шла к переходу на новый стиль на протяжении последних пяти лет.