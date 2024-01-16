Евгения Эмеральд высмеяла экс-мужа из-за лживых кадров "с фронта"

Эмеральд продолжает осуждать своего бывшего мужа, с которым она со рассталась

Бывшая военная Евгения Эмеральд, которая со скандалом развелась с Евгением Стипанюком, поймала экс-мужчину на лжи. Дело в том, что в сеть попали кадры, где военный фигурирует на фоне блиндажа.

Женщина объяснила, почему этот ролик является, по ее мнению, фальшивым. Эмеральд подчеркнула, что у него есть доказательства, что Стипанюк преимущественно находится в Киеве, а не в горячих точках.

Евгений Стипанюк недавно утверждал, что копал блиндаж в Донецкой области. Эмеральд возмутилась, мол, Стипанюк палится внешним видом, ведь он очень чистоплотный на кадрах как для окопа. Мол, на нуле все ходят в касках, блиндаж рано утром должен быть свежий и другие детали говорят о том, что все продумано только для пиара.

Стипанюк в белом халате

"Подскажите ему, чтобы он хотя бы лицо грязью намазал, накидал немного себе земли, чтобы выглядело более натурально. Он сам себя подставляет, мозгов нет. Все понятно. Какое начальство, такие и подчиненные", — высказалась Эмеральд.

Эмеральд считает, что Стипанюк просто пиарится на войне

По мнению женщины, Стипанюк спокойно хайпирует на теме войны, а сам живет в комфорте и наслаждается жизнью.

"Аккуратный маскхалат, чистенькие перчатки и шапка. Не очень похоже на человека, занятого земляными работами. Противно смотреть на персонажа, потерявшего остатки совести и набивающего себе цену на трудах и крови других людей", — резюмировала Эмеральд.

Ранее Телеграф писал, что артист Виталий Козловский рассказал, где служит. Из Донбасса певца перевели в одну из частей Киева.