Евгения Эмеральд высмеяла экс-мужа из-за лживых кадров "с фронта"
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Эмеральд продолжает осуждать своего бывшего мужа, с которым она со рассталась
Бывшая военная Евгения Эмеральд, которая со скандалом развелась с Евгением Стипанюком, поймала экс-мужчину на лжи. Дело в том, что в сеть попали кадры, где военный фигурирует на фоне блиндажа.
Женщина объяснила, почему этот ролик является, по ее мнению, фальшивым. Эмеральд подчеркнула, что у него есть доказательства, что Стипанюк преимущественно находится в Киеве, а не в горячих точках.
Евгений Стипанюк недавно утверждал, что копал блиндаж в Донецкой области. Эмеральд возмутилась, мол, Стипанюк палится внешним видом, ведь он очень чистоплотный на кадрах как для окопа. Мол, на нуле все ходят в касках, блиндаж рано утром должен быть свежий и другие детали говорят о том, что все продумано только для пиара.
"Подскажите ему, чтобы он хотя бы лицо грязью намазал, накидал немного себе земли, чтобы выглядело более натурально. Он сам себя подставляет, мозгов нет. Все понятно. Какое начальство, такие и подчиненные", — высказалась Эмеральд.
По мнению женщины, Стипанюк спокойно хайпирует на теме войны, а сам живет в комфорте и наслаждается жизнью.
"Аккуратный маскхалат, чистенькие перчатки и шапка. Не очень похоже на человека, занятого земляными работами. Противно смотреть на персонажа, потерявшего остатки совести и набивающего себе цену на трудах и крови других людей", — резюмировала Эмеральд.
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