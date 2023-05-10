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Україна
Кримському мосту приготуватись: Україна отримала ракети великої дальності, які "можуть змінити правила гри"
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Чому навколо наступу ЗСУ стоїть такий галас? Генерал вказав на найважливіший момент
Інтерв'ю
Чому навколо наступу ЗСУ стоїть такий галас? Генерал вказав на найважливіший момент
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Володимир Зеленський
Україна
Зеленський зробив гучну заяву щодо контрнаступу України: "Можемо рухатися вперед, але..."
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Олексій Данілов
Україна
Україну затягують на переговори з рф: Данілов жорстко відповів "посередникам"
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Бої за Україну тривають 442 дні
Україна
Війна — день 442: окупанти "отримують на горіхи" під Бахмутом від ЗСУ, але продовжують атакувати
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Категорія
Storm Shadow
Кримському мосту приготуватись: Україна отримала ракети великої дальності, які "можуть змінити правила гри"
Дата публікації
Категорія
Чому навколо наступу ЗСУ стоїть такий галас? Генерал вказав на найважливіший момент
Чому навколо наступу ЗСУ стоїть такий галас? Генерал вказав на найважливіший момент
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський зробив гучну заяву щодо контрнаступу України: "Можемо рухатися вперед, але..."
Дата публікації
Категорія
Олексій Данілов
Україну затягують на переговори з рф: Данілов жорстко відповів "посередникам"
Дата публікації
Категорія
Бої за Україну тривають 442 дні
Війна — день 442: окупанти "отримують на горіхи" під Бахмутом від ЗСУ, але продовжують атакувати
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