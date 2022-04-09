Укр

путин – тот еще фрукт, а если б не ботокс, то был бы сухофрукт: смешные шутки и приколы про главу рф

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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путин – тот еще фрукт, а если б не ботокс, то был бы сухофрукт: смешные шутки и приколы про главу рф Новость обновлена 09 апреля 2022, 12:41

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма.

После того как президент россии, кровавый диктатор владимир путин, развязал войну против Украины, на защиту своей родины сали не только военные, но и талантливые и юморные украинцы, оружием которых являются юмор и шутки. И пока российский диктатор продолжает выдавать указы о вторжении на украинскую территорию, украинцы активно шутят о его недальновидности, глупости и даже о смерти.

Ранее "Телеграф" показывал лучшие мемы и смешные картинки о россиянах в Украине, а теперь представляем вашему вниманию подборку приколов только о путине.

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Теги:
#Путин #Смех #Юмор #Позитив #Приколы #Анекдоты