путин – тот еще фрукт, а если б не ботокс, то был бы сухофрукт: смешные шутки и приколы про главу рф

После того как президент россии, кровавый диктатор владимир путин, развязал войну против Украины, на защиту своей родины сали не только военные, но и талантливые и юморные украинцы, оружием которых являются юмор и шутки. И пока российский диктатор продолжает выдавать указы о вторжении на украинскую территорию, украинцы активно шутят о его недальновидности, глупости и даже о смерти.

Ранее "Телеграф" показывал лучшие мемы и смешные картинки о россиянах в Украине, а теперь представляем вашему вниманию подборку приколов только о путине.

Ранее сеть взорвалась потоком фотожаб и мемов о постоянных попытках российских оккупантов атаковать село Чернобаевка. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие.