Общество
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Раньше россию сравнивали с Америкой, а сейчас можно сравнить только с землей: новые шутки на злобу дня
Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения
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Военнообязанный может не явиться только по уважительное причине
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Внимательно нужно относиться к всем этапам утепления
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Как госслужащим уехать за границу во время войны — объяснение ГПСУ
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Выплаты можно восстановить
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Читайте веселые шутки и поднимайте себе настроение вместе с нами!
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Для пластиковых окон есть дополнительная потребность проверить состояние
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Поздравьте всем коллективом руководительницу с ее днем рождения
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Минимальный размер пенсии 3000 гривен будут иметь граждане, достигшие 70 лет, однако при определенных условиях
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Без тепла могут остаться не только прифронтовые регионы
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Разрешение должно было заработать с 1 сентября
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"Это спецоперация россии": на Полтавщине священник довел до слез убитую горем мать защитника Украины
Связь с добровольцем была оборвана еще в начале августа
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Список категорий граждан, имеющих право на отсрочку, был дополнен еще несколькими категориями
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Читайте веселые шутки и поднимайте настроение вместе с нами
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Средняя пенсия в сентябре превысит 4400 гривен
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В первый месяц осени могут случиться и первые заморозки