Харьков
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Ударили по объектам критической инфраструктуры
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О масштабах повреждений пока не сообщается
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ВСУ продвигаются на Харьковщине: Зеленский подтвердил освобождение еще двух населенных пунктов (фото)
ВСУ вернули под контроль Украины еще два села
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Украинские военнослужащие деоккупируют город за городом, продвигаясь вглубь фронта
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Появилась информация, что на Харьковщине взорван важный мост через Оскол
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Оккупанты делают попытки остановить ВСУ, но им этого сделать не удается
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Оккупанты постоянно обстреливают город — ночной удар пришелся по частным домам
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Объятия примата с сотрудницей зоопарка умилили сеть
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Россияне приносят с собой только разруху
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В разрушенном доме после "прилета" случился пожар
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Возможно враг так мстит за успехи ВСУ под Херсоном
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Предпринимателям сейчас приходится нелегко, ведь неизвестно, чем закончится каждый следующий день
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Про погибших в результате атаки пока неизвестно
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Отдых чиновника разгневал мэра Харькова
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Жить на оккупированных территориях становится все тяжелее