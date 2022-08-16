Украина
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"Кому война, а кому мать родная": нардепы обновили собственный автопарк автомобилями премиум-класса (фото)
При этом народные избранники уверяли, что ездят на машинах своих родственников или на арендованных
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Parimatch Foundation и Минобразования подписали меморандум о сотрудничестве для развития образовательного процесса в Украине
Parimatch Foundation уже более трех лет работает в таких направлениях, как образование, спорт, социализация
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Оперативно о главном 16 августа
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Вместо российских авторов школьники будут изучать шедевры мировых писателей
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Зеленский рассказал о тяжелом выборе накануне начала широкомасштабной войны
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Зеленского собирались устранить, а Украине оставить только западные области: новые детали о плане путина
До последнего не верили в такое развитие событий и некоторые другие страны Запада
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Основные потребности армии сейчас закрыты, поэтому массовый вызов людей из мест, где есть резерв, сейчас не практикуют
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25-летняя россиянка приехала проведать брата-террориста из отряда "Барс" и хотела стать военкором
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Климатологи говорят, что начало осени будет напоминать лето, но не везде
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Очевидные атаки с использованием скрытых сил в тылу врага подчеркивают изобретательность украинских сил
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Основные игроки контрабандного поля остаются на руководящих должностях
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Изменение состава Ставки произошло из-за соответствующих перестановок в руководстве государства
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Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что россия готовит провокации в виде групповых ракетных ударов по всей Украине.
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Период военного положения можно исключить из расчетов при выходе на пенсию
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Документ набрал необходимое количество голосов "за" еще 2 августа