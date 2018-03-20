Отпрысков благородных кровей не так много на свете, зато персонажей с этих фото очень даже много, хватит с головой на всех одиноких женщин.

Наверняка каждая девочка в детстве мечтала о том, что за ней приедет благородный принц на белом коне, влюбится и увезет в свой восхитительный замок. Кто-то и в более взрослом возрасте лелеет эту яркую мечту, но сегодня мы вам покажем несколько иную картинку, своего рода антипринцы из соцсетей и сайтов знакомств. Наверное, отпрысков благородных кровей не так много на свете, и как поется в песенке, на всех не хватает, а подобных персонажей (как на фото) очень даже много, их-то точно с избытком хватает на всех, даже ещё лишние останутся.