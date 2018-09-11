День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 11.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман рассказал губернатору Одесщины, как поступить с рейдерами в медуниверситете
Гройсман рассказал губернатору Одесщины, как поступить с рейдерами в медуниверситете
Новости: Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти
Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти
Новости: Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Новости: Ученые обнаружили в Атакамском желобе три новых вида глубоководных рыб
Ученые обнаружили в Атакамском желобе три новых вида глубоководных рыб
X

Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября

Смотрите фото (5)
05:53 Сегодня Телеграф

Зарядитесь позитивом с самого утра с нашей юморной подборкой анекдотов!

Жена мужу:
- Дорогой, ты не мог бы пропылесосить комнату?
- Я так устал, что у меня даже руки трясутся.
- Чудесно, тогда вытряси ковёр.

Разговор двух блондинок:
- Записалась на тренинг "Как не дать себя обмануть". Дорого, конечно, ну, а что делать?…

Сегодня на работе видела объявление: «Продам принтер» – написанное от руки.
Что-то здесь не так…

Вопрос:
- Как называется корова которая не дает молока?
Ответ:
– Жадина говядина!

Вечерние анекдоты 10 сентября

На свадьбе волейболистки подружки невесты два часа не давали букету упасть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анекдоты, Позитив, Позитивные фото, Смех, Смешные анекдоты, Юмор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Смешные анекдоты

Зарядитесь позитивом с утра: смешные анекдоты 8 сентября Сделайте ваш вечер веселым: убойные анекдоты 7 сентября Утренняя порция смеха: прикольные анекдоты 7 сентября

Последние новости

Трактор с дисковой косилкой установил невероятный мировой рекорд (Видео) Погибший в Киеве иностранец не является инструктором НГУ Надаль может занять пост президента мадридского "Реала"
Сегодня читают
01 Обладатель "Золотого мяча" - о матче Украина - Словакия в Лиге наций
02 Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко
03 УЕФА - о поведении фанатов сборной Украины в Чехии
04 Вратарь сборной Словакии - о поражении от Украины в Лиге наций
05 Манчестер Юнайтед готовит громкий трансфер
Новости сегодня
07:16 СМИ: Спецсаммит по Brexit состоится в Зальцбурге
07:11 Гороскоп на сегодня, 11 сентября: все знаки Зодиака
07:09 Знаменательные события в истории: 11 сентября 2018 года
07:05 Луческу: Турция играет лучше России
06:48 Украина осудила визит делегации из Швейцарии в аннексированный Крым
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Совет ООН рассмотрит вопрос Украины 25 сентября
Совет ООН рассмотрит вопрос Украины 25 сентября
Новости: Украина не намерена пускать воду в оккупированный Крым
Украина не намерена пускать воду в Крым
Новости: Порошенко продлил срок осеннего призыва
Порошенко продлил срок осеннего призыва
Новости: Исследователи назвали главную причину мужской импотенции
Исследователи назвали главную причину мужской импотенции
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь