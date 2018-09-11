Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября

Жена мужу:

- Дорогой, ты не мог бы пропылесосить комнату?

- Я так устал, что у меня даже руки трясутся.

- Чудесно, тогда вытряси ковёр.

Разговор двух блондинок:

- Записалась на тренинг "Как не дать себя обмануть". Дорого, конечно, ну, а что делать?…

Сегодня на работе видела объявление: «Продам принтер» – написанное от руки.

Что-то здесь не так…

Вопрос:

- Как называется корова которая не дает молока?

Ответ:

– Жадина говядина!

На свадьбе волейболистки подружки невесты два часа не давали букету упасть.