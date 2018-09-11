Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4471222-pozitivnogo-nachala-dnya-zabavnyie-utrennie-anekdotyi-11-sentyabrya.html
Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября
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05:53 Сегодня Телеграф
Зарядитесь позитивом с самого утра с нашей юморной подборкой анекдотов!
Жена мужу:
- Дорогой, ты не мог бы пропылесосить комнату?
- Я так устал, что у меня даже руки трясутся.
- Чудесно, тогда вытряси ковёр.
Разговор двух блондинок:
- Записалась на тренинг "Как не дать себя обмануть". Дорого, конечно, ну, а что делать?…
Сегодня на работе видела объявление: «Продам принтер» – написанное от руки.
Что-то здесь не так…
Вопрос:
- Как называется корова которая не дает молока?
Ответ:
– Жадина говядина!
Вечерние анекдоты 10 сентября
На свадьбе волейболистки подружки невесты два часа не давали букету упасть.
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