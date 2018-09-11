День Независимости Украины

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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 11 сентября

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анекдоты 11 сентября
16:43 Сегодня Телеграф

Позитивные анекдоты, которые отвлекут вас от будничной суеты.

 Получил зарплату. Банкомат издал
какие-то странные звуки...
Думаю - ржал

Каждое утро я говорю себе:
«Подъем, красотка, нас ждут великие дела!»,
но внутренний голос шепчет, что если ждут,
значит, любят, а если любят, то подождут…

Стоит женщина перед зеркалом,
ей не нравится своё отражение...
Жена: - Мне кажется я страшная!
Скажи мне какой-нибудь комплимент.
Муж: - У тебя отличное зрение!

Одесса. Реклама на улице:
"Мы ремонтируем то, шо починил Ваш муж"

Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября

"Боже мой!!! Как тесен мир, как тесен!" –
радовался врач, назначая гаишнику
по шесть клизм в день…

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Анекдоты, Курьезы, Позитив, Позитивные анекдоты, Прикол, Смех, Смешные анекдоты, Юмор.
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