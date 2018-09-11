Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 11 сентября

Получил зарплату. Банкомат издал

какие-то странные звуки...

Думаю - ржал

Каждое утро я говорю себе:

«Подъем, красотка, нас ждут великие дела!»,

но внутренний голос шепчет, что если ждут,

значит, любят, а если любят, то подождут…

Стоит женщина перед зеркалом,

ей не нравится своё отражение...

Жена: - Мне кажется я страшная!

Скажи мне какой-нибудь комплимент.

Муж: - У тебя отличное зрение!

Одесса. Реклама на улице:

"Мы ремонтируем то, шо починил Ваш муж"

"Боже мой!!! Как тесен мир, как тесен!" –

радовался врач, назначая гаишнику

по шесть клизм в день…