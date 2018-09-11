Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4475983-zakonchi-den-yarko-i-veselo-vechernie-anekdotyi-11-sentyabrya.html
Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 11 сентября
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16:43 Сегодня Телеграф
Позитивные анекдоты, которые отвлекут вас от будничной суеты.
Получил зарплату. Банкомат издал
какие-то странные звуки...
Думаю - ржал
Каждое утро я говорю себе:
«Подъем, красотка, нас ждут великие дела!»,
но внутренний голос шепчет, что если ждут,
значит, любят, а если любят, то подождут…
Стоит женщина перед зеркалом,
ей не нравится своё отражение...
Жена: - Мне кажется я страшная!
Скажи мне какой-нибудь комплимент.
Муж: - У тебя отличное зрение!
Одесса. Реклама на улице:
"Мы ремонтируем то, шо починил Ваш муж"
Позитивного начала дня: забавные утренние анекдоты 11 сентября
"Боже мой!!! Как тесен мир, как тесен!" –
радовался врач, назначая гаишнику
по шесть клизм в день…
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