Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4505009-pust-vecher-budet-pozitivnyim-zabavnyie-anekdotyi-18-sentyabrya.html
Пусть вечер будет позитивным: забавные анекдоты 18 сентября
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17:15 Сегодня Телеграф
Мегапозитивные анекдоты, которые помогут скрасить осенний вечер.
Все гаишники спрашивают: "Ты пил?".
И хоть бы один поинтересовался: "Ты ел?", или хотя бы: "Ты закусывал?"
Улыбка вам обеспечена: вечерние анекдоты 17 сентября
Жена звонит мужу:
- Але! Можешь говорить?
- Могу.
- Тогда слушай.
Две блондинки у машины:
- Блин, колесо спустило!
- Что, совсем?
- Да нет, только снизу.
Брать отпуск за свой счет - очень плохая примета, говорят, что денег не будет…
Начните утро не с кофе, а со смеха: курьезные анекдоты 18 сентября
Чтобы не терять флешку, прикрепил её как брелок к ключам.
Теперь забываю ключи в компьютере.
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