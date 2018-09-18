Пусть вечер будет позитивным: забавные анекдоты 18 сентября

Все гаишники спрашивают: "Ты пил?".

И хоть бы один поинтересовался: "Ты ел?", или хотя бы: "Ты закусывал?"

Жена звонит мужу:

- Але! Можешь говорить?

- Могу.

- Тогда слушай.

Две блондинки у машины:

- Блин, колесо спустило!

- Что, совсем?

- Да нет, только снизу.

Брать отпуск за свой счет - очень плохая примета, говорят, что денег не будет…

Чтобы не терять флешку, прикрепил её как брелок к ключам.

Теперь забываю ключи в компьютере.