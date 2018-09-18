День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко провел переговоры с парламентской делегацией Норвегии
Порошенко провел переговоры с парламентской делегацией Норвегии
Новости: Орбан просил Путина о продлении Турецкого потока через Венгрию
Орбан просил Путина о продлении Турецкого потока через Венгрию
Новости: Бокс. Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть бой 22 сентября
Бокс. Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть бой 22 сентября
Новости: Редкий вид: в английском сафари-парке родился жираф Ротшильд (Видео)
Редкий вид: в английском сафари-парке родился жираф Ротшильд (Видео)
X

Пусть вечер будет позитивным: забавные анекдоты 18 сентября

Смотрите фото (5)
Вечерние анекдоты 18 сентября
17:15 Сегодня Телеграф

Мегапозитивные анекдоты, которые помогут скрасить осенний вечер.

Все гаишники спрашивают: "Ты пил?". 

И хоть бы один поинтересовался: "Ты ел?", или хотя бы: "Ты закусывал?" 

Улыбка вам обеспечена: вечерние анекдоты 17 сентября

Жена звонит мужу: 

- Але! Можешь говорить? 

- Могу. 

- Тогда слушай.

Две блондинки у машины: 

- Блин, колесо спустило! 

- Что, совсем? 

- Да нет, только снизу.

Брать отпуск за свой счет - очень плохая примета, говорят, что денег не будет…

Начните утро не с кофе, а со смеха: курьезные анекдоты 18 сентября

Чтобы не терять флешку, прикрепил её как брелок к ключам.

Теперь забываю ключи в компьютере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анекдоты, Курьезы, Позитив, Прикол, Смех до слез, Смех до упада, Смешные анекдоты, Юмор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Смешные анекдоты

Проведите время с пользой: вечерние анекдоты 15 сентября Пусть у вас день пройдет весело: утренние анекдоты 15 сентября Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 14 сентября

Последние новости

В Харькове суд вынес приговор мужчине, сбившему насмерть ребенка Звездный партнер Ярмоленко выбыл на длительный срок В Одессе на таможне раскрыли схему выдачи незаконных разрешений
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
03 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
04 Врачи назвали диету, которая поможет скинуть 7 килограмм за неделю
05 Наталья Могилевская дала концерт сразу в двух городах
Новости сегодня
20:28 Экс-тренер Майка Тайсона будет готовить украинца к чемпионскому бою
20:15 "Мэри Поппинс возвращается": в сети появился первый трейлер (Видео)
20:12 Угроза мусорного коллапса: экологи Киева обратились к власти
20:03 В Украине за июль умерло 199 младенцев
20:01 Капитан Шахтера - о предстоящем матче против Хоффенхайма в Лиги чемпионов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Неуправляемые украинские РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
Неуправляемые украинские РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
Новости: Украина номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира
Украина номинировала Сенцова на Нобелевскую премию мира
Новости: Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, когда похолодает
Синоптики рассказали, когда похолодает
Новости: Названо город, в котором пройдет показ Victoria's Secret в этом году
Названо город, в котором пройдет показ Victoria's Secret в этом году
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь