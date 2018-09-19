Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4508584-bolshe-smeytes-i-menshe-grustite-vechernie-anekdotyi-19-sentyabrya.html
Больше смейтесь и меньше грустите: вечерние анекдоты 19 сентября
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16:26 Сегодня Телеграф
Убойные анекдоты, которые подарят вам позитивные эмоции.
- Алло это база?!
- Да, это база, но вы не туда попали - это ракетная база!
- Это вы не туда попали, посмотрите что с моим сараем!!!
Мы стали жить лучше, – сказало правительство.
- Мы за вас рады, – подумал народ.
Чудо-диета: жрем все подряд и надеемся на чудо…
Вопрос:
- Что такое блондинка под душем?
Ответ:
- Чистая глупость…
Начните утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 19 сентября
- Ты пойдёшь одна? Ведь на улице так темно.
- Ничего. Я постараюсь никого не напугать…
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