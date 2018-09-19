Больше смейтесь и меньше грустите: вечерние анекдоты 19 сентября

- Алло это база?!

- Да, это база, но вы не туда попали - это ракетная база!

- Это вы не туда попали, посмотрите что с моим сараем!!!

Мы стали жить лучше, – сказало правительство.

- Мы за вас рады, – подумал народ.

Чудо-диета: жрем все подряд и надеемся на чудо…

Вопрос:

- Что такое блондинка под душем?

Ответ:

- Чистая глупость…

- Ты пойдёшь одна? Ведь на улице так темно.

- Ничего. Я постараюсь никого не напугать…