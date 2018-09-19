День Независимости Украины

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Больше смейтесь и меньше грустите: вечерние анекдоты 19 сентября

Смотрите фото (5)
Анекдоты 19 сентября
16:26 Сегодня Телеграф

Убойные анекдоты, которые подарят вам позитивные эмоции.

- Алло это база?!
- Да, это база, но вы не туда попали - это ракетная база!
- Это вы не туда попали, посмотрите что с моим сараем!!!

Мы стали жить лучше, – сказало правительство.
- Мы за вас рады, – подумал народ.

Чудо-диета: жрем все подряд и надеемся на чудо…

Вопрос:
- Что такое блондинка под душем?
Ответ:
- Чистая глупость…

Начните утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 19 сентября

- Ты пойдёшь одна? Ведь на улице так темно.
- Ничего. Я постараюсь никого не напугать…

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Все по теме:

19 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Юмор.
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