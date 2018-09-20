День Независимости Украины

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Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
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Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 20 сентября

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Анекдоты 20 сентября
16:14 Сегодня Телеграф

Прикольные анекдоты для наших любимых юмористов.

- Дочка, и в кого ты такая злопамятная пошла?
- Не знаю, мама, но папа у нас очень добрый!..

Студенты на выпускном:
Такое впечатление, что цель первого высшего образования - понять, чем ты НЕ хочешь заниматься всю оставшуюся жизнь…

Мадам, вы, когда молчите, вас приятно слушать…

Пьяная шахматистка приползла домой на четвереньках, утверждая, что "королева как хочет, так и ходит…. "

Улыбнитесь новому дню: утренние анекдоты 20 сентября

Двигаюсь без шума, вижу в темноте, слышу из далека, могу не спать сутками…
Я ниндзя?.. Нет, я МАМА!!!

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Все по теме:

20 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Юмор.
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