Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4512192-posmeytes-sami-i-zaryadite-okruzhayushhih-pozitivom-vechernie-anekdotyi-20-sentyabrya.html
Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 20 сентября
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16:14 Сегодня Телеграф
Прикольные анекдоты для наших любимых юмористов.
- Дочка, и в кого ты такая злопамятная пошла?
- Не знаю, мама, но папа у нас очень добрый!..
Студенты на выпускном:
Такое впечатление, что цель первого высшего образования - понять, чем ты НЕ хочешь заниматься всю оставшуюся жизнь…
Мадам, вы, когда молчите, вас приятно слушать…
Пьяная шахматистка приползла домой на четвереньках, утверждая, что "королева как хочет, так и ходит…. "
Улыбнитесь новому дню: утренние анекдоты 20 сентября
Двигаюсь без шума, вижу в темноте, слышу из далека, могу не спать сутками…
Я ниндзя?.. Нет, я МАМА!!!
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