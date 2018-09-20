Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 20 сентября

- Дочка, и в кого ты такая злопамятная пошла?

- Не знаю, мама, но папа у нас очень добрый!..

Студенты на выпускном:

Такое впечатление, что цель первого высшего образования - понять, чем ты НЕ хочешь заниматься всю оставшуюся жизнь…

Мадам, вы, когда молчите, вас приятно слушать…

Пьяная шахматистка приползла домой на четвереньках, утверждая, что "королева как хочет, так и ходит…. "

Двигаюсь без шума, вижу в темноте, слышу из далека, могу не спать сутками…

Я ниндзя?.. Нет, я МАМА!!!