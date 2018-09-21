Посмейтесь от всей души: утренние анекдоты 21 сентября

Косой столкнулся с пьяным: - Смотри куда идешь!

- Иди куда смотришь!

Счастье это когда тебя понимают и сразу идут.

Муж на кухне говорит раздраженно жене:

- Опять курица! У меня скоро перья начнут расти!

Жена:

- А что, говядину готовить, чтобы рога выросли?..

То, что девушка была выпившая, выдавали ее красные глаза, потому что ТАК промазать губной помадой на трезвую голову невозможно!

Вопрос: А почему у гориллы такие широкие ноздри?

Ответ: А потому что у неё толстые пальцы…