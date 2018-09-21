Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4512349-posmeytes-ot-vsey-dushi-utrennie-anekdotyi-21-sentyabrya.html
Посмейтесь от всей души: утренние анекдоты 21 сентября
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06:20 Сегодня Телеграф
Курьезные анекдоты для хорошего настроения.
Косой столкнулся с пьяным: - Смотри куда идешь!
- Иди куда смотришь!
Счастье это когда тебя понимают и сразу идут.
Муж на кухне говорит раздраженно жене:
- Опять курица! У меня скоро перья начнут расти!
Жена:
- А что, говядину готовить, чтобы рога выросли?..
То, что девушка была выпившая, выдавали ее красные глаза, потому что ТАК промазать губной помадой на трезвую голову невозможно!
Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 20 сентября
Вопрос: А почему у гориллы такие широкие ноздри?
Ответ: А потому что у неё толстые пальцы…
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