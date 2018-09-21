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Посмейтесь от всей души: утренние анекдоты 21 сентября

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Анекдоты 21 сентября
06:20 Сегодня Телеграф

Курьезные анекдоты для хорошего настроения.

Косой столкнулся с пьяным: - Смотри куда идешь!
- Иди куда смотришь!

Счастье это когда тебя понимают и сразу идут.

Муж на кухне говорит раздраженно жене:
- Опять курица! У меня скоро перья начнут расти!
Жена:
- А что, говядину готовить, чтобы рога выросли?..

То, что девушка была выпившая, выдавали ее красные глаза, потому что ТАК промазать губной помадой на трезвую голову невозможно!

Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 20 сентября

Вопрос: А почему у гориллы такие широкие ноздри?
Ответ: А потому что у неё толстые пальцы…

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Все по теме:

21 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Юмор.
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