Улыбнись: утренние анекдоты 25 сентября

Она была настолько сурова, что дозвонилась ему на выключенный телефон.

Вчера корабль Гринписа подобрал в открытом море человека. Гринписовцы убедились, что с ним всё в порядке, и отпустили обратно.

Дети во дворе спорили чей папа сильнее.

Даже не подозревая, что это один и тот же человек.

Предсказательницу сбил непредсказуемый водитель.

Мир конечно сошел с ума от технологий... но было бы неплохо если бы после уборки в квартире можно было бы нажать на "Сохранить"