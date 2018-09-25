День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 25.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Укртрансгаз" жалуется на газсбыты Фирташа в Нацкомиссию
"Укртрансгаз" жалуется на газсбыты Фирташа в Нацкомиссию
Новости: Врачи рассказали о состоянии раненого в Одессе активиста Михайлика
Врачи рассказали о состоянии раненого в Одессе активиста Михайлика
Новости: Лучший игрок года ФИФА: Неймар не получил ни одного голоса
Лучший игрок года ФИФА: Неймар не получил ни одного голоса
Новости: Ученые выяснили, как древние хищники "лечили" зубы
Ученые выяснили, как древние хищники "лечили" зубы
X

Улыбнись: утренние анекдоты 25 сентября

Смотрите фото (5)
06:12 Сегодня Телеграф

Прикольные анекдоты для хорошего настроения с утра.

Она была настолько сурова, что дозвонилась ему на выключенный телефон.

Вчера корабль Гринписа подобрал в открытом море человека. Гринписовцы убедились, что с ним всё в порядке, и отпустили обратно.

Дети во дворе спорили чей папа сильнее.

Даже не подозревая, что это один и тот же человек.

Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 24 сентября

Предсказательницу сбил непредсказуемый водитель.

Мир конечно сошел с ума от технологий... но было бы неплохо если бы после уборки в квартире можно было бы нажать на "Сохранить"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

25 сентября, Анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Смешные картинки, Юмор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Смешные анекдоты

Начинайте каждое утро со смеха: веселые анекдоты 22 сентября Вам будет смешно: вечерние анекдоты 21 сентября Посмейтесь от всей души: утренние анекдоты 21 сентября

Последние новости

Забавные фото, на которые стоит посмотреть дважды Знаменитые сериальные парочки, чья любовь на экране стала реальной (Фото) Месси включил Роналду в тройку лучших игроков года
Сегодня читают
01 Как легендарный военный грузовик утопили на ровном месте (Видео)
02 Премьер Гройсман показал обновленную стратегически важную трассу
03 Шевченко вызвал всех легионеров в сборную Украины
04 Как избавиться от вздутия живота в домашних условиях
05 Шахтер пытается купить японского форварда
Новости сегодня
06:45 Рассмотрение апелляции по делу Кернеса назначено на 25 сентября
06:36 Арестованный в Норвегии шпион оказался работником парламента РФ
06:28 Как избавиться от храпа: ученые назвали очень простой способ
06:03 На зависть "Форсажу": радикальный Chevrolet Chevelle Скотта Бизеля (Фото)
05:48 До чего жизнь довела: морской пехотинец ушел от жены и стал стройной блондинкой (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Новости: Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Новости: Как избавиться от вздутия живота в домашних условиях
Как избавиться от вздутия живота в домашних условиях
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь