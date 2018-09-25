Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4528186-ulyibnis-utrennie-anekdotyi-25-sentyabrya.html
Улыбнись: утренние анекдоты 25 сентября
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06:12 Сегодня Телеграф
Прикольные анекдоты для хорошего настроения с утра.
Она была настолько сурова, что дозвонилась ему на выключенный телефон.
Вчера корабль Гринписа подобрал в открытом море человека. Гринписовцы убедились, что с ним всё в порядке, и отпустили обратно.
Дети во дворе спорили чей папа сильнее.
Даже не подозревая, что это один и тот же человек.
Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 24 сентября
Предсказательницу сбил непредсказуемый водитель.
Мир конечно сошел с ума от технологий... но было бы неплохо если бы после уборки в квартире можно было бы нажать на "Сохранить"
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