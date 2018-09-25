Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4528929-horoshego-vechera-luchshie-anekdotyi-25-sentyabrya.html
Хорошего вечера: лучшие анекдоты 25 сентября
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17:20 Сегодня Телеграф
Смешные анекдоты, с которыми вечер пройдет на ура.
Современная проблема человечества: "Что посмотреть, пока ешь перед компом?"
Тату может многое рассказать о своём носителе, но чаще всего рассказывает о глупости.
— Мам, я все съел!
— Поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.
Покажи мне свою контекстную рекламу, и я скажу, кто ты.
Забавные белки, которые играют с тележкой арахиса
Секрет долголетия - есть вкусно и дома, вставать когда надо, и спать когда можно. А работать не столько за деньги, сколько за удовольствие.
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