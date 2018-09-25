Хорошего вечера: лучшие анекдоты 25 сентября

Современная проблема человечества: "Что посмотреть, пока ешь перед компом?"

Тату может многое рассказать о своём носителе, но чаще всего рассказывает о глупости.

— Мам, я все съел!

— Поэтому мы и хотим, чтобы ты жил отдельно.

Покажи мне свою контекстную рекламу, и я скажу, кто ты.

Секрет долголетия - есть вкусно и дома, вставать когда надо, и спать когда можно. А работать не столько за деньги, сколько за удовольствие.