Веселое утро: самые смешные анекдоты 3 октября

В реальной жизни вам вряд ли встретится

Человек-Паук, а вот Человек-Говнюк - запросто!

Пытаясь готовиться к экзамену,

каждый раз с удивлением обнаруживаю,

что лекции в моей тетрадке записывал какой-то врач.

Пьяный. Левой рукой. На бегу.

Толстая, это когда купила обруч,

а он как раз...

Женщина — это открытая книга,

написанная на китайском языке,

вроде все видишь, но ничего не понимаешь.

Если женщина весит сто килограмм,

Бог думает, что она уже нашла свою половину

и никого ей не посылает