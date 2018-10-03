Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4551642-veseloe-utro-samyie-smeshnyie-anekdotyi-3-oktyabrya.html
Веселое утро: самые смешные анекдоты 3 октября
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06:04 Сегодня Телеграф
Начните утро правильно, читая подборку самых крутых анекдотов.
В реальной жизни вам вряд ли встретится
Человек-Паук, а вот Человек-Говнюк - запросто!
Пытаясь готовиться к экзамену,
каждый раз с удивлением обнаруживаю,
что лекции в моей тетрадке записывал какой-то врач.
Пьяный. Левой рукой. На бегу.
Толстая, это когда купила обруч,
а он как раз...
Женщина — это открытая книга,
написанная на китайском языке,
вроде все видишь, но ничего не понимаешь.
Вы будете смеяться: вечерние анекдоты 2 октября
Если женщина весит сто килограмм,
Бог думает, что она уже нашла свою половину
и никого ей не посылает
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