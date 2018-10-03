День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
Новости: Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Новости: Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Новости: Что можно и нужно есть на голодный желудок
Что можно и нужно есть на голодный желудок
X

Веселое утро: самые смешные анекдоты 3 октября

Смотрите фото (5)
06:04 Сегодня Телеграф

Начните утро правильно, читая подборку самых крутых анекдотов.

В реальной жизни вам вряд ли встретится
Человек-Паук, а вот Человек-Говнюк - запросто! 

Пытаясь готовиться к экзамену,
каждый раз с удивлением обнаруживаю,
что лекции в моей тетрадке записывал какой-то врач.
Пьяный. Левой рукой. На бегу.

Толстая, это когда купила обруч,
а он как раз...

Женщина — это открытая книга,
написанная на китайском языке,
вроде все видишь, но ничего не понимаешь. 

Вы будете смеяться: вечерние анекдоты 2 октября 

Если женщина весит сто килограмм,
Бог думает, что она уже нашла свою половину
и никого ей не посылает

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

3 октября, Настроение, Позитив, Смешные картинки, Юмор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Смешные анекдоты

Лучик позитива: утренние анекдоты 30 сентября Смех до слез: вечерние анекдоты 29 сентября Улыбнитесь: утренние анекдоты 29 сентября

Последние новости

Скоулз: Моуриньо позорит "Манчестер Юнайтед" На Черниговщине срочнику-рецидивисту присудили более трех лет лишения свободы Крупнейшая государственная авиакомпания Молдовы продана с аукциона
Сегодня читают
01 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
02 Лион 2:2 Шахтер: события матча
03 В Украине восстановили редкий грузовик (Видео)
04 Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА
05 Стала известна причина смерти артиста Романа Карцева
Новости сегодня
08:02 НАТО сплачивается против России
07:55 Надаль рассказал о фанате, который проходил 13 км ради него
07:53 Пекарское мастерство воплощенное в тортах, вдохновленных киноиндустрией (Фото)
07:50 Позитив с самого утра: забавные фото и картинки для хорошего начала дня
07:49 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Роскосмос" обиделся на Илона Маска
"Роскосмос" обиделся на Илона Маска
Новости: Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Новости: Итоги дня 2 октября: Протесты в Каталонии, в Украине подорожало спиртное, Рада против возвращения РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Итоги дня 2 октября: Каталония, подорожало спиртное, РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Новости: Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь