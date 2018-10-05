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Смех до слез: утренние анекдоты 5 октября

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Анекдоты 5 октября
05:55 Сегодня Телеграф

Отборный юмор специально для наших читателей!

- Мама, я пришел!

Мама не отрывая голову от компьютера:

- Ну, и где ты шлялся?

- Мам, вообще то я из армии вернулся!!!

Водитель, стоящий рядом в пробке, со словами "Ура, первый снег!" залепил номера снегом и поехал по выделенной полосе.

Если натянуть нижнюю губу на голову и резко сглотнуть... То можно исчезнуть. 

Молодой человек попал в больницу с переломом ноги, вывихом ключицы, выбитой челюстью.

Врач:

— В аварию попали?

— Нет, чихнул в шкафу?

Я иду спать, только очень медленно.

Со стороны это выглядит, будто я сижу в Интернете.

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5 октября, Анекдоты, анекдоты 5 октября, Веселье, Курьез, Настроение, Прикол, Смех, Юмор.
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