Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4557521-smeh-do-slez-utrennie-anekdotyi-5-oktyabrya.html
Смех до слез: утренние анекдоты 5 октября
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05:55 Сегодня Телеграф
Отборный юмор специально для наших читателей!
- Мама, я пришел!
Мама не отрывая голову от компьютера:
- Ну, и где ты шлялся?
- Мам, вообще то я из армии вернулся!!!
Водитель, стоящий рядом в пробке, со словами "Ура, первый снег!" залепил номера снегом и поехал по выделенной полосе.
Если натянуть нижнюю губу на голову и резко сглотнуть... То можно исчезнуть.
Молодой человек попал в больницу с переломом ноги, вывихом ключицы, выбитой челюстью.
Врач:
— В аварию попали?
— Нет, чихнул в шкафу?
Я иду спать, только очень медленно.
Со стороны это выглядит, будто я сижу в Интернете.
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