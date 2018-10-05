День Независимости Украины

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Только хорошее настроение: вечерние анекдоты 5 октября

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15:59 Сегодня Телеграф

Отборный юмор специально для наших читателей!

- Девушка, вы такая красивая, умная, с чувством юмора. И глаза, и фигура, и волосы - всё прекрасно!

- Спасибо, я тронута.

- Это мы тоже заметили.

 

Выпускники лингвистических факультетов могут кричать "Свободная касса!" на нескольких языках.

 

Мы придем тебе на выручку…

Если она у тебя есть…

Налоговая Инспекция

 

- Чем закончилась ваша ссора с женой?

- Приползла ко мне на коленях!

- И что сказала?

- Вылезай из-под кровати, я успокоилась!

Смех до слез: утренние анекдоты 5 октября 

 

- Не хочу сказать, что ты толстая,

но бабушка бы тобой гордилась.

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Все по теме:

5 октября, Анекдоты, Анекдоты на вечер, Вечерние анекдоты, Курьез, Позитив, Приколы, Смех, Смешные картинки, Юмор.
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