Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4561192-tolko-horoshee-nastroenie-vechernie-anekdotyi-5-oktyabrya.html
Только хорошее настроение: вечерние анекдоты 5 октября
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15:59 Сегодня Телеграф
Отборный юмор специально для наших читателей!
- Девушка, вы такая красивая, умная, с чувством юмора. И глаза, и фигура, и волосы - всё прекрасно!
- Спасибо, я тронута.
- Это мы тоже заметили.
Выпускники лингвистических факультетов могут кричать "Свободная касса!" на нескольких языках.
Мы придем тебе на выручку…
Если она у тебя есть…
Налоговая Инспекция
- Чем закончилась ваша ссора с женой?
- Приползла ко мне на коленях!
- И что сказала?
- Вылезай из-под кровати, я успокоилась!
Смех до слез: утренние анекдоты 5 октября
- Не хочу сказать, что ты толстая,
но бабушка бы тобой гордилась.
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