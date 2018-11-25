Не надо печалиться: утренние анекдоты 25 ноября

Веселые анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

Самая клевая профессия у отоларинголога - сидишь себе целый день в носу ковыряешься.

- Изя, я в Израиле прошел курс лечения! Таки дорого, три тысячи долларов заплатил!

- Мойша, за такие деньги вы могли бы у нас в Бердичеве лечиться целый год! Даже еще на похороны хватило бы!

Благодаря видеоиграм я понимаю, что если встречаю врагов, значит, двигаюсь в верном направлении.

Интеллигент - любой человек, способный правильно написать это слово.

Милый, сегодня воскресенье. Своди ребенка хотя бы в туалет.