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Улыбнитесь в этот хмурый вечер: вечерние анекдоты 26 ноября

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Улыбнитесь в этот хмурый вечер: вечерние анекдоты 26 ноября
15:59 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение в рабочие будни.

В Одессе.

Когда я научилась-таки варить борщ, папа высунулся в окно и заорал:

- Она умеет варить борщ, заберите уже ее замуж!

Женщинам на заметку.

Кто-то очень умный вычислил, что мужчина слушает женщину в среднем 15 секунд.

Поэтому учитесь говорить быстро.

Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке.

Сразу стали искать ей нормального парня.

- Мусик, зайка, котик, солнышко, любимый...

- Денег нет!

Улыбка до ушей: утренние анекдоты 26 ноября

- Вот легендарный японский пес Хатико ждал всю жизнь, а вы даже трех часов подождать не можете!

- Но вы же все-таки "Скорая"...

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Смех, Позитив, Веселье, Вечер, Приколы, Анекдоты, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Вечерние анекдоты 26 ноября.
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