Улыбнитесь в этот хмурый вечер: вечерние анекдоты 26 ноября

В Одессе.
Когда я научилась-таки варить борщ, папа высунулся в окно и заорал:
- Она умеет варить борщ, заберите уже ее замуж!
Женщинам на заметку.
Кто-то очень умный вычислил, что мужчина слушает женщину в среднем 15 секунд.
Поэтому учитесь говорить быстро.
Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке.
Сразу стали искать ей нормального парня.
- Мусик, зайка, котик, солнышко, любимый...
- Денег нет!
- Вот легендарный японский пес Хатико ждал всю жизнь, а вы даже трех часов подождать не можете!
- Но вы же все-таки "Скорая"...