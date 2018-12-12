Забавные анекдоты для хорошего настроения в эту среду.

С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись: "Все мужики сволочи!".

Ниже кто-то дописал: "Вы, Сара Абрамовна, тоже не подарок".

Старые использованные батарейки Duracell лежат в письменном столе до 10 раз дольше, чем обычные

- Вы знаете, Яша, у каждого мужчины все-таки должна быть вторая половина!

- Вы мне будете рассказывать! Куда же без нее? Первая то на работе, то устала, то у нее голова болит…

Пpоизводственная гимнастика для pаботников банка.

Pадио говоpит:

- Hоги на шиpине плеч, pуки за голову, лицом к стене...

Пробка - это две наши беды, дураки и дороги, в одном месте.