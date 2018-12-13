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Четверг, 13.12.2018
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Убийственная доза смеха: утренние анекдоты 13 декабря

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Убийственная доза смеха: утренние анекдоты 13 декабря
06:32 Сегодня Телеграф

Начни свой день с улыбки!

Обувь может многое рассказать о человеке. Если обувь тычется вам в бока и в лицо, то ее хозяин чем-то крайне взволнован, например.

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Тот английский, которому нас учили в школе, понимают только те, кто учился в нашей школе.

- Не понимаю, как люди раньше жили без интернета, чем себя занимали?

- Да кто как: кто-то "Лунную сонату" сочинял, кто-то "Евгения Онегина" рифмовал, кто-то "Преступление и наказание" писал, в общем, убивали время как могли.

Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 12 декабря

На собеседовании мне сказали:

- Для нашей компании вы несколько старомодны. Хотя лапти у вас красивые!

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Смех, Настроение, Позитив, Веселье, Приколы, Анекдоты, 13 декабря, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Утренние анекдоты 13 декабря.
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