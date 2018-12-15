Свежая порция юмора: веселые утренние анекдоты 15 декабря

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

Студентка мединститута, проходящая практику в больнице, обращается к доктору:

- Вы не могли бы дать мне другого больного?

- Зачем?

- Тот, которого вы мне дали, уже помер!

Ну вот, теперь я в полной гармонии с собой. Выгляжу хреново, чувствую себя хреново, и настроение тоже хреновое.

Маленькие хитрости: если вы умираете от головной боли, намажьте виски ароматическими маслами. Теперь вы как будто умираете в сосновом лесу.

В Одессе:

- Моня, я шо-то не поняла! Это хто тебе заместо меня настроение испортил?!

Я пересмотрел столько порнографии, что в метро периодически натыкаюсь на знакомые лица.