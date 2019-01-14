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Веселое утро: забавные анекдоты 14 января

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Веселое утро: забавные анекдоты 14 января
05:55 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

- А мне мама всегда покупает беляш за хорошую оценку!
- Судя по фигуре, ты - круглая отличница!

- Дорогая, я решил, что больше никогда не буду с тобой ругаться!
- Нет, вы только посмотрите на него! Он решил... А у меня ты спросил?!

- Алло, это курсы по игнорированию людей? Алло?! Алло...

- А ты смогла бы всю жизнь прожить с одним мужчиной?
- Да я-то смогла бы. Но мужика жалко.

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Муж - жене:
- Когда в следующий раз будешь говорить, сколько тебе лет, помни, что между тобой и старшим сыном должна быть разница хотя бы в 9 месяцев.

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