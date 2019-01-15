Скачать
Вторник, 15.01.2019
Украина возобновляет производство легендарного самолета
Украина возобновляет производство легендарного самолета
Укрзализныця снова возвращает билеты через интернет
Укрзализныця снова возвращает билеты через интернет
Свитолина - Голубич: лучшие моменты матча (Видео)
Свитолина - Голубич: лучшие моменты матча (Видео)
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 15 января
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 15 января

Даже не думайте скучать: вечерние анекдоты 15 января

Смотрите фото (5)
Даже не думайте скучать: вечерние анекдоты 15 января
16:01 Сегодня Телеграф

Подборка забавных анекдотов для хорошего настроения.

У бомжа спрашивают:

- Каково это - каждый день унижаться ради копеек, чтобы продлить свое никчемное существование?

- Не знаю, я ведь никогда не работал менеджером...

- Не хочу сказать, что ты жирная, но бабушка бы тобой гордилась.

"Ты был прав!" Как утверждает статистика, эту фразу еще не произнесла ни одна женщина.

 

Опять в Украине рост цен с ростом экономики перепутали.

 

Позитивное утро: самые смешные анекдоты 15 января

В одесской семье.

- Циля, дорогая, объясни мне, шо такое секс по телефону?

- Ой, Додик, да это то же самое, шо обед по телевизору..

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешные картинки, Приколы, Прикол, Анекдоты, 15 января, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Анекдоты на вечер 15 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
02 Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах
03 Штормовой ветер, "плюс" и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
04 Гороскоп на сегодня, 15 января 2019: все знаки Зодиака
05 Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
Министры с Климкиным из-за погоды не смогли попасть в Мариуполь
Климкин с министрами не долетели до Мариуполя
Филарет: Православная церковь Украины обязательно получит статус патриархата
Филарет: ПЦУ обязательно получит статус патриархата
Крещение Господне 2019: что нельзя делать в этот праздник
Крещение Господне 2019: что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь