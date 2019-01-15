Даже не думайте скучать: вечерние анекдоты 15 января

У бомжа спрашивают:
- Каково это - каждый день унижаться ради копеек, чтобы продлить свое никчемное существование?
- Не знаю, я ведь никогда не работал менеджером...
- Не хочу сказать, что ты жирная, но бабушка бы тобой гордилась.
"Ты был прав!" Как утверждает статистика, эту фразу еще не произнесла ни одна женщина.
Опять в Украине рост цен с ростом экономики перепутали.
В одесской семье.
- Циля, дорогая, объясни мне, шо такое секс по телефону?
- Ой, Додик, да это то же самое, шо обед по телевизору..