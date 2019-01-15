Даже не думайте скучать: вечерние анекдоты 15 января

Подборка забавных анекдотов для хорошего настроения.

У бомжа спрашивают:

- Каково это - каждый день унижаться ради копеек, чтобы продлить свое никчемное существование?

- Не знаю, я ведь никогда не работал менеджером...

- Не хочу сказать, что ты жирная, но бабушка бы тобой гордилась.

"Ты был прав!" Как утверждает статистика, эту фразу еще не произнесла ни одна женщина.

Опять в Украине рост цен с ростом экономики перепутали.

В одесской семье.

- Циля, дорогая, объясни мне, шо такое секс по телефону?

- Ой, Додик, да это то же самое, шо обед по телевизору..