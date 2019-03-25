Смех до слез: вечерние анекдоты 25 марта

Подборка веселых анекдотов для отличного вечера.

Хорошо, когда у тебя дартс на двери висит - никто без стука в комнату не входит.

Предложен новый законопроект, согласно которому гражданин, достигший пенсионного возраста, будет обязан заплатить штраф.

- Мама, я все съел!

- Вот поэтому, сынок, мы и хотим, чтобы ты уже жил отдельно.

Если бабушка говорит, что ты отлично выглядишь, значит, нужно срочно худеть.

Ты спрашиваешь, как определить, настала ли пора тебе худеть?

Если мужчина может отнести тебя на руках в постель - ты в хорошей форме.

Если нет - поменяй на фиг этого доходягу на нормального мужика!