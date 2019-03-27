Для отличного настроения: вечерние анекдоты 27 марта

Смешные анекдоты, которые вызовут у Вас улыбку.

Я еще так молод, а уже нажил себе состояние. Депрессивное состояние.

Я когда глаза после лазерной коррекции открыл (это после минус 8 - 9 диоптрий), то обалдел - какой мир, оказывается, четкий бывает!

Правда, ремонт в квартире сделать пришлось и девушку бросить.

Работники банков читают своим детям на ночь хорошие кредитные истории.

Отец 16 детей ищет ту скотину, которая пожелала им на свадьбе столько детей, сколько звезд на небе...

Судя по количеству валентинок, пик моей личной жизни был в 3-м классе...