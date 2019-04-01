Только хорошее настроение: утренние анекдоты 1 апреля

Забавные анекдоты, которые сделают ваше утро веселее.

Смеемся вместе с "КП в Украине".

Страшно отправлять ребенка к бабушке - сплошная утечка информации!

Ученик спрашивает опытного винодела:

- Каким должен быть погреб, чтобы вино в нем хорошо дозрело?

- Крепко запертым, - ответил тот.

На уроке Закона Божьего:

- А сейчас Джимми расскажет нам, каким мальчиком надо быть, чтобы попасть в рай.

- Мертвым, сэр...

Сын спрашивает отца:

- Пап, это правда, что в некоторых странах Востока жених не знает, кто его жена, пока не женится?

- Это в любой стране, сынок!

Семейное положение: сплю в кровати диагонально, потому что могу себе это позволить.