Только хорошее настроение: утренние анекдоты 1 апреля

Смеемся вместе с "КП в Украине".
Страшно отправлять ребенка к бабушке - сплошная утечка информации!
Ученик спрашивает опытного винодела:
- Каким должен быть погреб, чтобы вино в нем хорошо дозрело?
- Крепко запертым, - ответил тот.
На уроке Закона Божьего:
- А сейчас Джимми расскажет нам, каким мальчиком надо быть, чтобы попасть в рай.
- Мертвым, сэр...
Сын спрашивает отца:
- Пап, это правда, что в некоторых странах Востока жених не знает, кто его жена, пока не женится?
- Это в любой стране, сынок!
Семейное положение: сплю в кровати диагонально, потому что могу себе это позволить.