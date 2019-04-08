Все хорошее начинается с улыбки: вечерние анекдоты 8 апреля

Люблю, когда начальник внезапно застукивает меня за работой.
Из дневника блондинки:
"Я сегодня на рынке покупала купальник, и в примерочной была сделана дырка в соседнюю палатку, где какой-то грузин фруктами торгует. Странно, зачем кому-то подглядывать за грузином?"
Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки…
Ребенок говорит маме:
- Я сорю - ты убираешь, пачкаюсь - ты стираешь, проголодаюсь - кашку сваришь! Эх, мама, что бы ты без меня делала, обленилась бы совсем!
Крайняя степень лени - это когда не читаешь анекдоты длиннее трех строчек.....