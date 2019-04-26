Свежая порция юмора: веселые утренние анекдоты 26 апреля

Охрипший, но ответственный петух по утрам бросает камешки в окна.
Кошки - они как люди: нагадив тебе в ботинок, выказывают удвоенную радость при твоем появлении.
Блондинка, отдыхавшая в Анталье по системе "все включено", до сих пор не может найти кнопку выключения.
Встречая классом рассвет, выпускники 27-й школы даже не подозревали, что проведут вместе еще пятнадцать суток.
Мужик приходит на работу с синяком под глазом.
Коллеги его спрашивают: мол, что случилось?
- Да вот, заступился за любимую девушку.
- Молодец, настоящий мужик! А сколько хулиганов-то было?
- Да двое: жена и теща!