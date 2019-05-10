Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 10 мая

Мне всегда немного грустно, когда красноречиво, изящно и тонко оскорбляешь человека, а он слишком глуп, чтобы это понять.
Отец - сыну.
- Когда Авpаам Линкольн был в твоем возpасте, он каждый день ходил по 19 километров пешком в школу!
- Папа, когда Авpаам Линкольн был в твоем возpасте, он был пpезидентом.
Критиковать - значит объяснять кому-то, что он делает не так, как делал бы я, если бы умел.
Настоящий джентльмен - это тот, кто умеет штробить перфоратором, но не штробит.
Женская красота измеряется в анджелино-джоулях.