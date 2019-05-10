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Пятница, 10.05.2019
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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 10 мая

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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 10 мая
15:59 Сегодня Телеграф

Позитивные анекдоты, которые отвлекут вас от будничной суеты.

  • 1

    Мне всегда немного грустно, когда красноречиво, изящно и тонко оскорбляешь человека, а он слишком глуп, чтобы это понять.

  • 2

    Отец - сыну.

    - Когда Авpаам Линкольн был в твоем возpасте, он каждый день ходил по 19 километров пешком в школу!

    - Папа, когда Авpаам Линкольн был в твоем возpасте, он был пpезидентом.

  • 3

    Критиковать - значит объяснять кому-то, что он делает не так, как делал бы я, если бы умел.

    Настоящий джентльмен - это тот, кто умеет штробить перфоратором, но не штробит.

  • 4

    Женская красота измеряется в анджелино-джоулях.

Начни свой день с улыбкой: крутые анекдоты на 10 мая

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