Заряд позитива: анекдоты на день 21 мая

Один замирает у витрины с коньяком за $1000.

Два алкаша заходят в винно-водочный за пол-литрой.

3

Билл Гейтс после смерти попадет не в рай и не в ад, а в Корзину.

Один приятель - другому:

- Ты чего такой худой? Ты же месяц в Турции был. Тебя что, там не кормили?

- Да понимаешь, плохая наследственность, ускоренный метаболизм, тоска по родине...

- Бухал?

- Да! Чуть не умер!!!