Заряд позитива: анекдоты на день 21 мая

Два алкаша заходят в винно-водочный за пол-литрой.
Один замирает у витрины с коньяком за $1000.
Второй, выводя товарища из ступора:
- Идем, это для непьющих...
Проектировщики туалетов в хрущевских квартирах явно не учитывали размеры ноутбука.
Билл Гейтс после смерти попадет не в рай и не в ад, а в Корзину.
Один приятель - другому:
- Ты чего такой худой? Ты же месяц в Турции был. Тебя что, там не кормили?
- Да понимаешь, плохая наследственность, ускоренный метаболизм, тоска по родине...
- Бухал?
- Да! Чуть не умер!!!
- Как назовем нашу дочь?
- Не знаю. Но когда вырастет, мужики от нее голову будут терять.
- Тогда Гильотина.